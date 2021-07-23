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Elbistanlı okçular, Açık Hava Şampiyonası elemelerine adlarını yazdırdı

Elbistanlı okçular, Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Açık Hava Şampiyonası eleme atışları müsabakasına damga vurdu.

Elbistanlı okçular, Açık Hava Şampiyonası elemelerine adlarını yazdırdı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Hava Şampiyonası’nın ön eleme atışları Osmaniye’de yapıldı. Müsabakalarda Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü’nün 15 sporcusu minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler gruplarında sıralama atışlarında rakiplerini geride bırakmayı bildi.

Müsabaka sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Antrenörü Halil Kozanoğlu, bölge birinciliği dahil olmak üzere birçok derece elde ettiklerini söyledi.

Osmaniye’deki müsabakaya Akdeniz Bölgesi’ndeki sporcuların katılım sağladığını hatırlatan Kozanoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunca düzenlenen "Açık Hava Türkiye Şampiyonası” eleme atışlarına 15 sporcumuzla katıldık. Kulübümüz sporcularından Yusuf Yalçın, 10-11 yaş minikler kategorisinde bölge birincisi oldu. Büyük kadınlarda Nefise Yalçın da bölge birinciliği elde etti. Yıldız kızlarda Münire Ceyda Bölükbaşı ikinci Gülendam Yalçın ise 4.oldu. Yıldız erkeklerde Batuhan Kurt üçüncü Abdullah Berat Ağır ise 4. oldu. Genç kızlarda ise Fatma Nisa Kozanoğlu ise 2.lik elde etti.

Bu sonuçlarla 10-11 yaş minikler kategorisinde Yusuf Yalçın, 14-15 yaş yıldız kız-erkeklerde Münire Ceyda Bölükbaşı, Gülendam Yalçın, Batuhan Kurt ve Abdullah Berat Ağır, 16-17 yaş genç kızlarda Fatma Nisa Kozanoğlu ve Şadiye Bölükbaşı Türkiye Açık Hava Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştır.”

Kozanoğlu, “Dereceye giren ve giremeyen sporcularımı kutluyorum disiplinli çalışmalarına devam ederek şehrimize dereceler ile dönmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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