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Elbistanlı okçu, Fetih Kupası’na katılacak

 Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun programında yer alan ve Okçular Vakfı tarafından ülke çapındaki sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek 9. Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Koşusu’nda Kahramanmaraş’ı, Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Derneği sporcusu Mine Kozanoğlu temsil edecek.

Elbistanlı okçu, Fetih Kupası’na katılacak
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Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Derneği’nin sporcusu Mine Kozanoğlu, Türkiye genelinden sadece 10 kadın sporcunun katılmaya hak kazandığı 9. Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Koşusu’nda Kahramanmaraş’ı temsil edecek.

9. Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Koşusu, Okçular Vakfı tarafından 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geleneksel Türk okçuluğu dalında ulusal çapta büyük önem arz eden bu spor organizasyonuna 10 kadın sporcu katılma hakkı kazandı. Daha önceki birçok ulusal turnuva ve organizasyonda da başarılarıyla adından söz ettiren Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Derneği sporcusu Mine Kozanoğlu, katıldığı tüm elemeleri geçerek 9. Fetih Kupası’ndaki hava ve puta koşusunda yer alacak. 7. Uluslararası Fetih Kupası hava koşusunda 350m üzeri atış yapan ve Tarsus Süleyman Şah hava koşusunda Elbistan’ın adını duyuran Kozanoğlu, hava koşusunda menzil okçuluğu ve puta koşusunda da hedefe atma mücadelesi verecek.

Elbistan Alplik Okulu ve Okçuluk Kulübü Antrenörü Halil Kozanoğlu, önemli spor organizesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sporcumuz Mine Kozanoğlu, tüm Türkiye genelinden elemeleri ve zorlu etapları geçerek 10 kadın sporcu arasına girmiştir. Kozanoğlu, Kahramanmaraş’ı temsilen ilçemizden katılacaktır. Sporcumuza başarılar diler, özveri ve gayretle çalışmasının karşılığını almasını ve kupa ile dönmesini temenni ederiz” dedi.

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