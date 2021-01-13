Elbistanlı öğretmenin ilk kitabı okuyucu ile buluştu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde görev yapan Elbistanlı matematik öğretmeni Şeyma Karakoç, lise yıllarından beri yazdığı şiirlerine ek olarak ‘Vaveyla’ adlı bir roman kaleme aldı. Genç öğretmenin roman türündeki bu kitabı yayımlanarak ülke genelindeki tüm kitapevleri ve online olarak okuyucunun beğenisine sunuldu.

Şeyma Karakoç kimdir?

Annesi Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nden olan Karakoç, 1996 yılında doğdu. Babasının vefatı üzerine kendisini şiire adayan Karakoç, lise yıllarında öğretmenlerinin desteği ile katıldığı tüm şiir yarışmalarında birinci olmuştur. Şiirleri ilçe gazetelerinde ve okul dergisinde yayımlanmıştır. Liseden mezun olduktan sonra, annesinin isteği üzerine Kastamonu’ya yerleşmiştir. 2012’de Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanmıştır. 2014’te, Sakarya Üniversitesine geçiş yaparak, iki ablası ile beraber aynı üniversitede okumuş, üniversitede 3 sene asistanlık yapmıştır. 2016’da, İstanbul/Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulunda matematik öğretmenliği yapmıştır. Öğretmenliği tattığı ilkokulu ve ilk öğrencilerini “yaşam kaynağım” olarak adlandırmaktadır.

Mesleğini Ağrı/Taşlıçay’da icra etmektedir. Öğretmen olmasına rağmen, hayatta öğrenecek çok fazla şey olduğunu dile getirip kendisini öğrenci olarak tanımlamaktadır. “Öğretmenlik bir meslek değil, gönül işidir, gönül işleri hep zor olmuştur,” düşüncesine sahiptir. Halen Anadolu Üniversitesinde Adalet Bölümü öğrencisidir.