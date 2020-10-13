Elbistanlı öğretmen göğsümüzü kabarttı

Kahramanmaraş’ta görev yapan Elbistanlı öğretmen Uhud Polat, Azerbaycan’la kardeşlik bağımızın ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteren bir davranışa imza attı. Azerbaycan’ın, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekata destek olmak amacıyla yüreğinden dökülen cümleleri mektuba aktaran Polat, zarfın içinde Türk bayrağı ve nişan töreninde takılan yüzüğü bıraktı. Çalış Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Uhud Polat’ın, Türk halkının kalbinin Azerbaycanlı kardeşleri için attığını simgeleyen mektubu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından dile getirildi. Katıldığı bir programda Elbistanlı öğretmen Uhud Polat’ın tüyleri diken diken eden mektubunu anlatan İbrahim, “Her gün elçiliğimize çok sayıda mektup gelir. 3 gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bu bayrak benim bayrağım. İki bayrağın bizim için hiç farkı yok. Ama yüzüğü görünce hemen vatandaşı aradım ve bunu kabul edemeyeceğimi kendisine geri göndereceğimi söyledim. Ama kardeşimiz bana bu kararı eşi ile birlikte aldıklarını ve geri gönderirsem çok üzüleceğini söyledi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz” sözleri ile anlattı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Elbistanlılar başta olmak üzere tüm ülkenin gönlünde taht kuran öğretmen Uhud Polat’la videolu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, her Türk vatandaşının yüreğinin Azerbaycan’la birlikte attığını söyleyen Polat, “Bunu ben yapmasaydım bir başka vatandaşımız yapardı” diyerek kadirşinaslığını gösterdi.

Hiçbir beklenti içine girmeden yüzüğünü gönderdiğini anlatan Polat, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’a karşı dünya kamuoyunu harekete geçirmek istediğini söyledi.

















Polat, şöyle konuştu:

“Ermenistan, Gence’yi bombalayınca oradaki soydaşlarımız için çok üzüldüm. Şehit olan askerlerimiz ve kardeşlerimiz için eşimle birlikte bir şey yapmak istedik. Mektubun içine şanlı bayrağımızı ve nişanımızda takılan alyansı bıraktık. Ankara Büyükelçiliği’ne göndermiştim. Bu yüzüğü Azerbaycan ordusuna gönderdim ve geri almayacağımı söyledim. Bunu ben yapmasaydım başka bir vatandaşımız da yapardı. Dünya kamuoyuna bu adaletsizliği vicdansızlığı hukuksuzluğu, ufak bir sembolle de olsa bir duruşla ifade etmemiz gerekiyordu. İçimden gelerek yaptım. Bunun bir karşılığı olur diye asla düşünmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bana yüzük almak istendi. Ben bunu kabul etmedim. Bu ilgi şahsıma dahil Azerbaycanlı kardeşlerimizin şahsına gidiyor. Allah razı olsun. Bu davranışı önemli gördüm. İnşallah bu bir başlangıcın sembolü olur.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Sergilediğin bu yüce duygu için çok teşekkür ediyorum. Bu milli duruşunuz gerçekten tüm vatandaşlarımızın gözünü yaşarttı. İçimizde olanı siz eyleme dönüştürdünüz. Eşinizden de sizden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, “Senin gibi bir eğitimci kardeşimiz olduğu için gurur duyduk. Elbistanlı olman da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. İçimizden geleni sen anlatmış oldun. Azerbaycan’la biz iki devlet bir milletiz. Sen de bu davranışınla bunu ispatladın. Sana çok teşekkür ediyorum. Okulunda da o gençlerimize bu ruhu işleyelim. Sana ve eşine hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.