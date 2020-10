Elbistanlı öğrencilerden ‘Can Azerbaycan’ videosu

Azerbaycan’la olan kardeşliğimizi anlatan resimler çizen öğrenciler, destek mesajlarını Azeri Türkçesi ile verdi.

Azerbaycan ordusu, 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan topraklarını geri almak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonlarda birçok köy ve yerleşim yeri Ermeni işgalinden kurtarıldı. Kardeş ülke Azerbaycan’ın başlattığı bu operasyona tam destek veren ülkelerin başında da Türkiye geldi. Türkiye, ‘bir millet iki devlet’ parolası ile Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Ülke genelinde vatandaşlar da cephedeki Azerbaycan askerlerine ve halkına manevi destek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Elbistan Tepebaşı Selçuklu İlk/Ortaokulu öğrencileri de, uzaktan eğitim sürecinde İngilizce öğretmenlerinin desteği ile Azerbaycan’a destek için kamera karşısına geçti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı resimler hazırlayan öğrenciler, mesajlarını da Azerbaycan Türkçesi ile verdi.

Öğrenciler, “Bir millet iki devlet kardeşlerimizin yanındayız. Azerbaycan’da savaş olsa gider misiniz diye sormuşlar. Can başla giderim. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Gerçek kardeşlik acıları paylaşmakla başlar. Biz Azerbaycan Türk’ü kardeşlerimizin yanındayız. Can Azerbaycan” cümleleri ile küçük kalplerinin Azerbaycan için attığını dile getirdiler.