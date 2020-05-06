Elbistanlı öğrenciler ve Avrupalı akranlarının uzay öyküleri kitaba dönüştü

Elbistan Ali Tekinsoy Ortaokulu’nda ‘7 Dilde 77 Uzay Macerası’ projesi çerçevesinde yürüttüğü çalışma meyvesini verdi. Ali Tekinsoy Ortaokulu öğrencileri, Portekiz, Fransa, İtalya, Makedonya, İspanya ve Polonya’daki proje ortağı okullardaki akranları ile birlikte ‘Bambaşka Bir Gezegende Macera Dolu Bir Gün’ adlı kısa öyküler yazdı. Bu öykülerden oluşan ‘Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü’ adlı kitap, basılarak yayımlandı. Daha önceden de Mustafa Kemal’e 100 Mektup adlı kitabı yayımlayan Ali Tekinsoy Ortaokulu, uluslararası bir çalışmayı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren Ali Tekinsoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Arslan, “İstikbal göklerdedir” diyen bir liderin evlatları olarak, çocuklarımıza ileri, hep daha ileri diyerek çıktık yola” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin, yabancı dil alanında tecrübe kazanmaları ve kültürler arası yolculuğa çıkmalarını sağlamayı amaç edindiklerini belirten Arslan, “Çocuklarımızın hayal dünyalarını uzak ülkelerden farklı kültürlerdeki çocuklarla buluşturmak adına eTwinning portalı üzerinden proje çalışmalarına başladık. “A Day İn Another Planet” başlığıyla duyuruya çıktığımızda birçok ülkeden sayısız teklifler aldık. Ortak ülkelerin belirlenmesinde farklı kültür ve dillerin olması noktasında seçici davrandık. Türkiye’den Ali Tekinsoy Ortaokulunun kuruculuğunda Portekiz, Sırbistan, İtalya, Makedonya, Polonya ve İspanya’dan katılımcı okulların desteğiyle öğrencilerimizi gerek sosyal medyadan gerek online ortamlarda defalarca buluşturduk. “Hayaller birlikte kurulduğunda gerçekleşir” diyerek başladık hayal kurmaya ve hayalimize yedi ülkeden yüzlerce çocuk ortak oldu. Sonunda 7 dilde 77 kısa öykünün ışık yaydığı bir gökyüzü inşa ettik. Sayılar önemsiz, önemli olan bize getirdiği ışıltılardı. Portekiz, Makedonya, Polonya, Sırbistan, İtalya ve İspanya’dan güzel insanlarla tanıştık, günleri ve geceleri bir eser meydana getirmek için harcadık.

Öğrencilerimiz hikâyeler yazdı, resimler çizdi, ülkelerini anlattı, oyunlar hazırladı, şarkılar söyledi. Görüntülü konuşmalarla uzak ülkeleri ve uzak insanları yakınlaştırdık. Öğrencilerimizin hayatlarında ilk kez yabancı ülkeden bir akranıyla konuşması, iletişim kurması, duygularını paylaşmasının ne kadar farklı ve heyecan verici bir tecrübe olduğunu çocuklarımızın gözlerine baktığımızdaki heyecandan ve mutluluklarından hissettik. Bu süreçte öğrencilerimizin İngilizce dil yeterliliği konusunda edindikleri tecrübenin yanında, kültürler arası bir yolculuğa da çıkmış oldular” şeklinde konuştu.

Geleceğin yazarları olarak gördükleri öğrencilerinin hayal dünyasına ve özgünlüğüne katkı sunmak istediklerini kaydeden Arslan, “Sizlerde bu kitabın sayfalarını çevirdiğinizde yedi farklı dilden ve kültürden öğrencilerin yazdığı hayal dünyalarını gösteren özgün ve benzersiz hikayelere rastlayacaksınız. Çok az yazar hikâyelerinin farklı dillere çevrildiğini görmüştür, belki yazdıkları ilk hikayelerini iki dile çevirerek geleceğin yazarlarına, dünyamızı değiştirecek yeni dünyalar oluşturma yolculuğunun başında destek olmak istedik.

Bu projeye başlarken benim en çok merak ettiğim konu ise Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin ve diğer Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin hayal dünyalarını karşılaştırmak ve verilen eğitimin ve yaşanılan kültürün hayal dünyasına, yaratıcılığa ve özgünlüğe etkisini gözlemlemekti. Sizlerde bu güzide çalışmayı okurken çocuklarımızın hayal dünyasına dalacağınızı, onların hislerini içinizde hissedeceğinize eminim.

Uzaya yolculuk, 7 dilde 77 uzay macerası temalı, “Gökyüzündeki Işıkların Öyküsü” isimli bu eserin ortaya çıkmasında büyük emek harcayan başta Ali Tekinsoy Ortaokulu öğretmenlerine ve diğer 6 ülkeden kıymetli meslektaşlarıma, Avrupa’nın dört bir yanından kitabımıza katkı sağlayan öğrencilerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





