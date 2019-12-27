Elbistanlı öğrenciler, Avrupalı akranları ile uzayın öyküsünü yazıyor

Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun, Avrupa okullar ağı E-Twinning üzerinde kurucusu olduğu ' Write for the Multilingual Book/7 Dilde 77 Uzay Macerası' projesi çerçevesinde Portekiz, Fransa, İtalya, Makedonya, İspanya ve Polonya’daki öğrencilerle birlikte ‘Bambaşka Bir Gezegende Macera Dolu Bir Gün’ adlı kısa öykü yazma çalışması başlatıldı. Öğrencilerin kaleme aldıkları öyküler, seçim işleminin ardından bir kitap haline getirilecek.

Avrupa’da 6 ülkeyle birlikte yürütülen projeye ilişkin olarak bilgi veren Ali Tekinsoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Arslan, öğrencilerine yazarlık becerileri kazandırmayı ve İngilizceyi sevdirmeyi bir görev olarak gördüklerini söyledi.

‘Dünya çocuklarını bir kitapta buluşturacağız’ diyen Arslan, “Okulumuzda spor, görsel sanatlar, müzik ve zeka oyunları alanlarında kurslar düzenliyoruz. Bunların yanında öğrencilerimize yazarlık becerileri kazandırmayı ve İngilizceyi sevdirmeyi de görev olarak görüyoruz. Avrupa okullar ağı E Twinning üzerinden katıldığımız 5 projeyi okulumuzda uyguluyoruz. Geçen yıl Milli Mücadele'nin 100. yılına armağan olarak öğrencilerimizin yazdığı mektuplardan oluşan 'Milli Mücadele'nin 100. Yılında Mustafa Kemal'e 100 Mektup' kitabımızı yayımlamıştık. Bu yıl da Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılına ulaştık, bu vesile ile dünya çocuklarını bir kitapta buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Basılacak kitapla birlikte, proje kapsamındaki okullardaki öğrencilerle online etkileşim sağlanacağını kaydeden Ali Tekinsoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Arslan, “E Twinning üzerinde kurucusu olduğumuz ' Write for the Multilingual Book/7 Dilde 77 Uzay Macerası' projesi ile bizimle beraber Portekiz, Polonya, İspanya, Makedonya, Fransa ve İtalya'da 8 okuldan yüzlerce öğrenci 'Bambaşka Bir Gezegende Macera Dolu Bir gün' konusu ile ilgili ana dillerinde kısa öyküler yazıyor. Bu kısa öyküler öğrenci ve öğretmenlerin işbirliği ile İngilizceye çevrilecek. Kitabımızda ülkelerden seçilen kısa öykülerin orijinallerinin yanında Türkçe ve İngilizce çevirileri ile yayınlayacağız. Yine öğrencilerin öyküleri ile ilgili çizdikleri illüstrasyonlar yer alacak. Bu kitabın öğrencilerimize yazarlık becerileri, yabancı dil gelişimi ve görsel sanatlar alanında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Projemizde ortağımız olan okullardaki öğrencilerle online tanışma etkinlikleri ve kültürel paylaşımlara yer veriyoruz.

Kitabımızı Google Play Kitaplar uygulamasında Şubat ayı sonunda e-kitap olarak yayımlayacağız, görselleri ve Türkçe çevirilerini ekledikten sonra Mart ayı sonunda basım aşamasına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.





