Elbistanlı öğrenci göğsümüzü kabarttı

Kayseri'de Özel Erciyes Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Elbistanlı Zehra Betül Gezer ile Nisa Kırabalı ve 9.sınıf öğrencisi Gaye Su Doğan, okul tarafından İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100.yıldönümünde okullarında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılarak derece elde etti. Yarışmada Gaye Su Doğan 1. olarak 750 TL, Zehra Betül Gezer 2. olarak 500 TL ve Nisa Kırabalı da 3. olarak 250 TL para ödülü kazandı. Okul yönetimiyle görüşen öğrenciler, "Mehmet Akif Ersoy hak ettiği para ödülünü almazken, bizim almamız yakışmaz" diyerek, kazandıkları ödülü ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamaya karar verdi.

Bunun üzerine okul yönetimi, Türk Kızılay’la irtibata geçti. Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, okula gelerek anlamlı bir duyarlılık örneği sergileyen 3 öğrencinin bağışlarını kabul etti.

Öğrencilere teşekkür eden Yüksel, "Başta bu öğrencileri yetiştiren ailelere, bu okulun değerli yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Anlamlı bir bağı oldu. Akif'in anlatmak istediği, toplumun yetişmesinde en önemli etken her şeyin para pul olmadığı, manevi değerler olduğu, bu değerlerinde bugün insanımıza yansıması ve bu öğrencilerine de böyle düşünmesi ülkemizin ilerde gelişmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski müdürü İlyas Gezer’in kızı olan Zehra Betül Gezer ise, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı için ayrılan parayı kabul etmediğini hatırlatarak, “Mehmet Akif Ersoy’un hassasiyetinin bir benzerini göstermek bizim için de bir borçtu. Biz de kazandığımız para ödülünü, Türk Kızılay’a bağışladık. Bu para, ihtiyaç sahiplerinin bir derdine derman olacak. Bizim için önemli olan da bu” dedi.

Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin de, “Çocuklarımız bizi bu manada çok mutlu etti. İnsanın çok parası olur ve çeşitli kuruluşlara yardım eder ama ufak bir miktarda olsa katkıda bulunmak, bu düşünceyi yaşatmak ve bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.