Elbistanlı öğrenci, bölge finalinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Genç Bilâller” Ezan Okuma ve “Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık İl Birinciliği Yarışmaları yapıldı. Yarışmanın Hafızlık bölümünde tam puan alarak il birincisi olan, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Ünal, bölge finalinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışma iki ayrı kategoride yapıldı. “Genç Bilâller” Ezan Okuma ve “Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık İl Birinciliği için yarışmaya katılan öğrenciler, hünerlerini sergileyerek, yarışma jürisinden tam puan almak için mücadele ettiler.

“Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması’nda, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Ünal, jüriden tam puan alarak Kahramanmaraş birincisi oldu. Aynı yarışmanın “Genç Bilâller” Ezan Okuma bölümünde ise, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Polat, il dördüncüsü oldu.

Bölge finallerinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan Mehmet Ünal, buradan da derece ile gelirse, Türkiye finallerine katılacak.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü hasan Özcan, okullarının yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, il birincisi olan öğrencileri Mehmet Ünal’ın yetişmesinde emeği olan Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrencileri Mehmet Ünal’dan bölge finalinde de derece beklediklerini dile getiren Özcan, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarının artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.