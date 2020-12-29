Elbistanlı milli yüzücü Merve Tuncel, dünya rekorunu altüst etti

Olimpiyat A barajını geçip Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları biletini alarak Türkiye’nin olimpiyat kotası elde eden en genç sporcusu olan Tuncel, “Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için gururluyum” cümlesi ile sevincini dile getirdi.

7 yıllık dünya rekorunu tarihe gömdü

Haziran ayında hayatını kaybeden Elbistanlı merhum öğretmen Ali Haydar Tuncel’in torunu ve Ankara’da yaşayan Sulhi ile Adalet Tuncel çiftçinin 15 yaşındaki kızı Merve Tuncel, Elbistan’ın gururu oldu. Lise öğrencisi Merve Tuncel, Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nın 1500 metre serbest yarışında kısa kulvar dünya gençler rekorunun yeni sahibi oldu. ENKA Spor Kulübü’nün sporcusu olan Elbistanlı milli yüzücü Merve Tuncel, 15:45.29'luk derecesiyle 7 yıllık rekoru tarihe gömdü. Bu seride önceki rekor, 2013’te 15:54.69'luk dereceyle Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya aitti.

Olimpiyat kotası alan en genç sporcu oldu

Başarıya doymayan 15 yaşındaki sporcumuz Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'ndaki 8.28.34'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Merve Tuncel, 400 metre ve 1500 metre serbest stilde de olimpiyat A barajını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Başkan Gürbüz, başarılı sporcuyu tebrik etti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 7 yıldır kırılamayan rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Elbistanlı Merve Tuncel’i telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Gürbüz; “Merve kızımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Dünya rekoru kıran ve üçüncü kez olimpiyat kotası alarak Türkiye’nin bu kotayı elde eden genç sporcusu olan Merve’nin, ilçemizi ve ülkemizi bundan sonraki organizasyonlarda da en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Kendisine başarılar diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun. Annesi ve babasını da, evlatlarının hayalinin peşinden koşmasına destek olarak spor tarihine geçen bir çocuk yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında; “Olimpiyat A Barajını üçüncü kez geçen Merve Tuncel'i tebrik ederim. Daha önce de 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, Olimpiyat barajını geçerek bizleri gururlandıran milli yüzücümüz bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Olimpiyat yolunda kazanılan her kota, bizleri madalyaya bir adım daha yaklaştırıyor ve sporcularımızı motive ediyor. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum”

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran Merve Tuncel, “Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Bana destek veren aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda ilk hedefinin finallere kalmak olduğunu vurgulayan Merve, “1500 metre serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak” ifadelerini kullandı.



























