Elbistanlı milli yüzücü Merve Tuncel Avrupa rekoru kırdı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlendi. Organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı. Avrupa’nın birçok ülkesinden yüzücülerin yer aldığı dev organizasyonda 1500 metre serbest stilde yüzen Elbistanlı milli yüzücü Merve Tuncel, göğsümüzü kabarttı. 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde eden Merve Tuncel, 16.10.28 ile elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Kırılmadık rekor bırakmayan Merve Tuncel, Türkiye’nin olimpiyat kotası elde eden en genç sporcusu unvanını da elinde tutuyor.