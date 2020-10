Elbistanlı lise müdürü ve öğrencileri, Azerbaycan halkının gönlünü fethetti

Kardeş ülke Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, topraklarını bir bir işgalden kurtarırken, Türkiye’nin dört bir tarafından da destek mesajları yağıyor. Bu mesajların en anlamlılarından biri, İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi’nin müdürlüğünü yapan İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı Halis Marangoz’dan geldi. Kamuflaj giyerek Azerbaycan ve Türk bayraklarını dalgalandıran öğrenciler, okul duvarlarına da kahraman şehitlerimiz Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül’le birlikte Azerbaycan’ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov’un resimlerini çizdi. Okulda hazırlanan program, Azerbaycan’da yayın yapan televizyon kanallarınca da haber konusu yapıldı.

Kalplerinin Azerbaycan halkı ile birlikte attığını belirten öğrenciler, şehit düşen asker ve sivillerin ailelerine seslenen öğrenciler, “Siz evladınızı şehit vermiş olabilirsiniz ama bilin ki, burada milyonlarca evladınız olduğunu unutmayın. Türkiye için nasıl can vermeye hazırsak Azerbaycan için de her zaman hazırız” diyerek kardeş ülkeye mesaj gönderdi.

Okul müdürü Halis Marangoz da, Azerbaycan televizyon kanalına verdiği röportajda, Azerbaycan halkı ile Türkiye’nin kader birliğine vurgu yaptı.

‘Eğer sizin kirli emelleriniz bitmezse bizim de Mübariz İbrahimov’larımız bitmez’ diyen Marangoz, “Aynı hilal ve yıldızı bayraklarına nakşeden iki devlet ve tek millet olan can ve kardeş Azerbaycan halkı ile tarihimiz, kaderimiz, kaderimiz ve sevincimiz ortaktır. Biz her zaman ve şartta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında en ön safta olmayı görev addederiz. Kendi küçük hesapları için Türk topraklarını işgal etmeye çalışanlarlar, her zaman karşılarında bir ölüp bin dirilen Mübariz İbrahimov, Fethi Sekin, Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül’leri bulacaktır” ifadelerini kullandı.