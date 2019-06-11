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Elbistanlı Kaymakam vekili Gökcecik göreve başladı

Elbistanlı Kaymakam vekili Gökcecik göreve başladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından yurtdışı eğitimine gönderilmesinin ardından Elbistan doğumlu Ahmet Gökcecik Kaymakam vekilli olarak göreve başladı.

1994 doğumlu Ahmet Gökcecik, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarihli ve 13591005-929/8514 sayılı yazıları ile Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kaymakam vekilli olarak göreve başladı.

 Ahmet Gökcecik kimdir?

1994 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinin ardından Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve intisap etti. Sırası ile Hatay Belen ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçelerinde Refiklik Stajını tamamlayarak, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarihli ve 13591005-929/8514 sayılı yazıları ile Kaymakam Vekilli olarak Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde göreve başlamıştır.


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Bilal sönmez 5 saat önce

Komşuma hayırlı olsun. Görevinde başarılar dilerim

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