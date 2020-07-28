Eskişehir’in Günyüzü, Giresun’un Alucra ve Kastamonu’nun Hanönü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Elbistanlı Aydın Göçer , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Artvin Vali Yardımcısı oldu.
Elbistanlı kaymakam, vali yardımcısı oldu
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinin Elbistanlı Kaymakamı Aydın Göçer , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Artvin Vali Yardımcılığı görevine atandı.
28 Temmuz 2020 Salı 16:28
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Gulten Kalkan 1 hafta önce
Hayirli ugurlu olsun. Basarilarinin devamini dilerim
Z.turk 1 hafta önce
Hayırlı olsun.
Hacımurat 7 gün önce
Hayırlı olsun..Ekin
Allah muaffak eylesin 6 gün önce
Yasar ozcan mersin
Yeni görevenizde başarılar dileriz.