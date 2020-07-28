Elbistanlı kaymakam, vali yardımcısı oldu

Eskişehir’in Günyüzü, Giresun’un Alucra ve Kastamonu’nun Hanönü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Elbistanlı Aydın Göçer , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Artvin Vali Yardımcısı oldu.

Aydın Göçer;

1989 yılında Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Ekinözü’nde, lise eğitimini Elbistan’da, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminde 2014 yılında tamamladı. 2015 tarihinde Gaziantep Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı. Gaziantep’te il merkez stajını, İzmir/Menderes ve Balıkesir/Sındırgı’da kaymakam refikliği stajını tamamladı. 2017 - 2018 arası Günyüzü(Eskişehir) Kaymakamlığı, 2018-2019 arası Alucra (Giresun) Kaymakamlığı 2019- 2020 arası Hanönü(Kastamonu) Kaymakamlığı yaptı.