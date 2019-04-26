Elbistanlı Kaymakam, Aydın’da Elbistanlı öğrencileri misafir etti

Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, ‘Gönülden Gönül’e, Kardeşten Öteye’ adlı proje ile Aydın’ın Efeler ilçesindeki okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulundan 17 öğrenci, öğretmen ve okul müdürünün bulunduğu heyet, Aydın’a bağlı Efeler ilçesinde kardeş okul olan Yörük Ali Efe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Kaymakam Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti. Daha sonrasında kahvaltı programında tekrar bir araya gelen heyet, proje hakkında aslen de Elbistanlı olan Kaymakam Şahin’e bilgi verdi.

Proje kapsamında misafir öğrencilerin konaklama ihtiyaçları, yöremizin kültürünü daha yakından tanımak ve aile yaşantısını görmek için okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından belirlenen koruyucu aileler tarafından sağlanarak 23 Nisan kutlamalarına katılan Elbistanlı öğrenciler, veda yemeğinin ardından memleketlerine uğurlandılar.







