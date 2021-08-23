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Elbistanlı kaymakam, Ardahan’a vali yardımcısı olarak atandı

Kırıkkale’nin Demirköy Kaymakamlığını yapan hemşerimiz Mehmet Fatih Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Ardahan’a vali yardımcısı olarak atandı.

Elbistanlı kaymakam, Ardahan’a vali yardımcısı olarak atandı
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Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2018 yılında 106. dönem kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine Malatya Valiliği’nde başlayan Mehmet Fatih kılıç, Gaziantep İslahiye ve Erzurum Palandöken ilçelerinde kaymakam refikliği görevlerinin ardından Sivas Koyulhisar ve Osmaniye Hasanbeyli ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Son olarak 106.dönem kaymakamlık kursu bitimi akabinde kura çekimi ile Kırklareli’nin Demirköy ilçesine atanan Elbistanlı hemşerimiz Mehmet Fatih Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan mülki idare amirleri atama kararnamesi ile birlikte Ardahan’a vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kılıç’ın, önümüzdeki günlerde son görev yeri olan Demirköy’den ayrılarak yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

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