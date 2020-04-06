Elbistanlı karı koca, koronavirüsten kurtulamadı

Tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 70 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Fransa’da yaşayan Elbistanlı karı kocayı da hayattan kopardı.

Elbistan’a bağlı Gücük Mahallesi’nden Avrupa’ya göç ederek Fransa’nın başkenti Paris’te yaşamaya başlayan Zeynep ve Hasan Deli çifti, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan çiftin sonuçları pozitif çıktı. Tedavi altına alınan karı kocadan Zeynep Deli, 1 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisine devam edilen eşi Hasan Deli ise 5 Nisan’da hayatını kaybetti.

Deli çiftinin yaşamını yitirmesi ile Avrupa’da koronavirüsten ölen Elbistanlı sayısı 3’e yükseldi.