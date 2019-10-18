Elbistanlı karateci Dünya Şampiyonasında

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili’de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde Kocaeli’nde sürdürüyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na odaklanan dünya karatesinde gözler Şili’ye çevrilecek. Sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan Ümit, Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası’nın 11’inci buluşması, 23-27 Ekim tarihleri arasında başkent Santiago’da gerçekleşecek. Ulusal Spor Merkezi’nde düzenlenecek şampiyonaya 96 ülkeden 1557 sporcu kayıt yaptırdı. Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak müsabakalarda ise kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Elbistanlı milli karateci 15 yaşındaki İsmail Çiçek, şampiyonada Türkiye’ye temsil edecek.

Başarılı sporcu Çiçek, hedefinin bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu belirterek, Elbistanlılardan milli takım için dua beklediklerini söyledi.