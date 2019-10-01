Elbistanlı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Elbistanlı kadınlar, ellerinde taşıdıkları ‘Vatan devletsiz, anne evlatsız olmaz’, ‘PKK terörüne dur diyen annelerin yanındayız’, ‘Şefkat ve cesaretleriyle teröre karşı direnen annelere selam olsun’ şeklinde pankartlarla, Diyarbakır annelerine destek mesajı verdi.

Şehit Piyade Er Rahmi Koldan Parkı’nda basın açıklaması yapan Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Mürvet Pak, evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbet tutan annelerin kararlılığı sayesinde terör sorununun farklı bir düzleme taşındığını söyledi.

Pak, şöyle konuştu:

“Ülkemizde yıllardır devam eden terör sorunu, cesur ve kararlı annelerin attığı bir adımla farklı bir düzleme taşınıyor. Toplumsal barışı, huzurumuzu ve güvenliğimizi dinamitleyen terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin kirli düzenlerine çekmek istediği çocukların aileleri, bu yapının karşısında canları pahasına kahramanca duruyor. Aileler oturuyor çünkü biliyorlar ki, okula gitmesi gereken çocuklar karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor. Bu evlatlar, terör örgütü tarafından istismar ve şiddete uğrayacak, direndiğinde infaz edilecek. Henüz çocukluktan çıkmamışken veya gençliğinin en güzel günlerinde eline silah almaya zorlanarak bir ölüm makinesine dönüştürülmeye çalışılacak. Ailesinden, sevdiklerinden, yuvasından, okulundan ve değerlerinden koparılacak. Aileler oturuyor çünkü görüyorlar ki, üzerlerine titredikleri yavrularını dağa taşıyan, kaçıran, beynini yıkayan, zorlayan ve bu kanlı terör örgütünün varlığıyla beslenen o insanların yaşam koşullarında hiçbir değişiklik olmayacak. Terör örgütünden bağımsız bir söylem geliştirmeyen, terörün maşası olan sözde siyasetçiler, aynı cümleleri kurmaya devam edecek, çözümsüzlük üretecek. Ama bu annelerin çocukları, ailelerinden uzakta, insani bir yaşam sürmeden ‘terörist’ olarak ölecek.”

‘Ülkemizin geleceği için, çocuklarımız, gençlerimiz ve annelerimiz için bizler de sahadayız’ diyen Pak, “Aileler meydan okuyor. Aileler cesur, kararlı. Ülkemizin bütün çocuklarının değerli, yerlerinin de ailelerinin yanı olduğunu bu terör çarkının bütün dişlilerine annelerimizden aldığımız ilham ve cesaretle haykırıyoruz. Çocuk, bebek demeden sivillerin kanını döken, varlığını katliamlar, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, haraç toplama üzerine inşa eden bu terör örgütüne dur demek, değerlerine bağlı, aydın, Hakk’a, vatanına ve insanına hizmet eden nesiller yetiştirmek için Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.





