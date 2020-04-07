Elbistanlı işçi çavuşu yemek yarışmasına damga vurdu

Elbistanlı olmakla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren kaynana Dinç, diğer yarışmacıların yemekleri için yaptığı yorum ve eleştirilerle de kendisini ön plana çıkardı.

Fox TV ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Her hafta farklı ve birbirinden renkli gelin ve kaynanaları ağırlayan programda gelinler yarışıyor ve kaynanalar puan veriyor. Kaynanalardan hafta finalinde ne yüksek puanı alan yarışmacı günün sonunda 15 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Büyük ödülü kazanan olma mücadelesini veren gelin ve kaynanalara, Elbistan’da uzun yıllar boyunca tarla işçi çavuşluğu (elçilik) yapan Gülbeyaz Dinç ile gelini Tülin Dinç de katıldı. Dinç ve gelini, rakiplerini 3.gün ağırlayacak.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde diğer 2 gelinin hazırladığı yemekler ve sunumları üzerine yorumlar yapan Gülbeyaz Dinç, Elbistanlılardan da destek istedi. Son bölümde yapılan ıslama köfte için ‘taş gibiydi yiyemedim’ yorumunu yapan Dinç, Elbistan’ın yöresel yemeklerini de anlatmayı ihmal etmedi.



