Elbistanlı işadamından kırmızı beyazlılara sponsorluk desteği

17 Nisan’da ilk maçına çıkacak olan Elbistanspor, Alanya’daki kampında şampiyonluk için kenetlenerek çalışmalarına devam ediyor. Elbistanspor’a destek ise her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda kendisi Elbistanlı olan ve Kahramanmaraş’ta ilaçlama firmasının yönetim kurulu başkanı olan işadamı Adem Gürz, Elbistanspor’a forma sponsoru olarak destekte bulundu. Bu desteklerinden dolayı Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ve yönetimi Adem Gürz’ü ziyaret ederek günün anısına 46 numaralı Elbistanspor forması takdim etti.

Ziyarette konuşan Adem Gürz, 3. Lig yolunda Elbistanspor’a başarılar dileyerek, “Ben Elbistan doğumluyum. Gençliğim Elbistan'da geçti. Bunun için de Elbistanspor’umuzun 3. Ligdeki mücadelesine katkı sağlamak amacıyla forma sponsoru olmak istedim. Geçen yıl Kahramanmaraşspor’a da 50 Altın Adam projesine katılarak destek vermiştim. Bu yıl da Elbistanspor’umuza aynı desteği vermek için bir çalışma başlattım. İnşallah firma olarak Elbistanspor’umuzu üçüncü lige taşımak için elimizden geleni yapacağız. Futbol takımları bir şehrin markasıdır, Elbistan’ın markası da Elbistanspor’dur. Diğer iş insanlarımız ve bürokrasimiz ile el ele vererek bu takıma 3. Lige çıkma yolundaki mücadelesinde tüm katkıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ise, Gürz’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Elbistanspor olarak lige 17 Nisan'da start veriyoruz. Ciddi çalışmalar yaptık, ciddi transferler gerçekleştirdik. Hemşerimiz Adem Gürz’ün katkıları oluyordu ama bu sefer ‘Biz Elbistanspor'a katkılarımızdan ziyade biraz da taçlandırmak istiyoruz. Sponsorluk vermek istiyoruz’ dedi. Bu bizi çok onure etti. Kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.