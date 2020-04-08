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Elbistanlı İl Milli Eğitim Müdüründen örnek çalışma

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Elbistanlı hemşerimiz Hakan Gönen, koronavirüs salgını kapsamında emekli öğretmenler için örnek olacak bir uygulama başlattı:

Elbistanlı İl Milli Eğitim Müdüründen örnek çalışma
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 Iğdır’da ikamet eden ve koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evinden çıkamayan emekli öğretmenlerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanması için Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Uzun yıllar eğitimimize emek vermiş büyüklerimizin böyle sıkıntılı bir süreçte yalnız olmadıklarını bilmelerini isteriz. Evde kalsınlar, bizim yanlarında olduğumuzu bilsinler. Bir ihtiyaçları olduğu anda müdürlüğümüzü arayabilirler. Hepsine sağlık ve sıhhat diliyorum. Böylece, gerektiğinde güven duyacakları bir devlet kapısı daha olduğunu hissettirmek istedik” dedi.

Emekli öğretmenler de bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

 


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Elbistanlı İl Milli Eğitim Müdüründen örnek çalışma
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