Elbistanlı her şehit için bir fidan diktiler

Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programla İmam-ı Azam Cami’in bahçesine Elbistanlı şehitlerin adını yaşatmak için 38 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Yusuf Köse, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Elbistan Şube Başkanı Turgut Şakalar, Orhangazi Mahalle Muhtarı Mazhar Alagöz, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Özcan yaptı.

Özcan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın, topluma dinimizi doğru ve sahih bir şekilde aktarma gibi çok önemli bir sorumluluğu var. Yaklaşık 2 yıla aşkın bir süredir Gençlik Koordinatörlüğümüzü daha aktif ve kurumsal çalışmalar ortaya koymaktadır. Gençlik Koordinatörlüğü olarak yeni bir söylemle, genç din görevlisi kardeşlerimizle yola koyulduk. Gençlerimize, manevi rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimize umut aşılamaya çalıştık. Bu camimizin alt kısmını Gençlik Merkezi olarak düzenledik. Bu gün de gençlerimizle birlikte şehitlerimiz için fidan dikiyoruz” dedi.

Daha sonra öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitleri’ isimli şiirini seslendirdi. Öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programın son konuşmasını yapan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ise, “Rabbimin cennetine dikilen şehitlerimizin, fidanlarımızın ruhları şad olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz inşallah Rabbimin cennetindedir. Onlar, gönlümüzde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Fidanları toprakla buluşturan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini söyledi.

Dikilen her fidana, şehitlerin isimlerinin olduğu tabelalar yerleştirildi.























