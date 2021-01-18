Elbistanlı Hemşireye hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi

Evine gelen ceza makbuzunu görünce şoke olan hemşire, hiç gitmediği bir şehirde yazılan cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Fatma Arslan’ın evine, postayla trafik cezası makbuzu geldi. İlçe merkezinde ceza yediğini düşünen Arslan, evrakı incelediğinde cezanın Adıyaman'dan kesildiğini görünce şaşkına döndü. Makbuzda yer alan bilgilerin ve plakanın kendi aracına ait olduğunu anlayınca neden ceza yazıldığına bakan Arslan’ın şaşkınlığı bir kat daha arttı. Pandeminin başından beri ilçeden ayrılmayan ve cezanın kesildiği tarihte de görev başında olan Arslan, aracının plakasına ‘yüksek sesle müzik dinlemek’ gerekçesiyle kesilen 144 liralık cezanın iptali için hukuki süreci başlattı.

Dava dilekçesinde; kendi adına olan aracı, kamu görevlisi olan eşinin kullandığını belirten Arslan, otomobilin cezanın kesildiği tarih ve saatlerde Elbistan’da olduğuna dair güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya ekledi.

Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası gelmesine anlam veremediğini ifade eden Fatma Arslan, “Hemşire olarak görev yaptığım için pandeminin başından beri Elbistan’dan ayrılmadım. Adıyaman’a da hiç gitmedim. Hiç gitmediğim yerden trafik cezası geldiğini görünce durumu milli eğitim personeli olan eşimle paylaştım. Aracımı, o gün eşim kullanmıştı. İlk başta cezanın Elbistan’da eşime yazıldığını sandım. Ama makbuzda yazana göre ceza Adıyaman ili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yazılmış. Eşim de o tarihte gün boyunca okuldan ayrılmamış. Otomobilim, cezanın yazıldığı gün ve saatte okul bahçesinde görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında da bu var” dedi.

Hukuki sürecin sonuçlanmasını bekleyeceğini dile getiren Arslan, “Mahkemenin vereceği kararı beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Benim asıl endişem, benim plakamın ikiz plaka olarak aynı model bir araçta kullanılması. Bu durumun da araştırılmasını dilekçemde ayrıca belirttim” şeklinde konuştu.