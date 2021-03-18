Elbistanlı hasta için seferber oldular

Dernek başkanı Hasan Başaran, ellerinden geldiğince insanların dertlerine çare olmayı amaçladıklarını belirterek, “Hemşerimizin tedavi süreci bitene kadar kan desteğimize devam edeceğiz” dedi.

Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Elbistanlı bir hasta için acil ve sürekli olarak beyaz kan ihtiyacı doğdu. Hasta yakınları, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran’a ulaşarak bu konuda destek istedi. Başkan Başaran, hemen harekete geçerek kan grubu uyumlu olan dernek üyesi avcılarla birlikte Malatya’ya hareket ederek hemşerisine can suyu oldu.

Başkan Başaran, “Kan bağışının hayat kurtardığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Malatya’da tedavi gören bir hemşerimizin de beyaz kana ihtiyaç duyduğunu öğrenince hemen harekete geçtik. Avcı arkadaşlarımızla birlikte Malatya’ya giderek hastamızın elinden tuttuk. Hastamızın beyaz kana ihtiyacını, tedavi sürecince biz karşılayacağız. Periyodik olarak Malatya’ya gidip kan bağışında bulunacağız. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Biz bunu bir görev olarak addediyoruz. Elimizden geldiğince de hastamıza desteğimizi sürdüreceğiz.

Bir hastaya umut olmak, onu yaşama bağlamak kadar güzel bir duygu olamaz. Tüm dernek üyesi arkadaşlarımız da bu bilinçle seferber oldular. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.