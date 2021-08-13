Elbistanlı hasta, endoskopik damar çıkarma yöntemiyle sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, koroner bypass cerrahisinde uyguladığı endoskopik yöntem sayesinde hastaları kısa sürede sağlığına kavuşturuyor. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de sayılı hastanelerde uygulanan (Minimal İnvaziv) kalp ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Acıpayam önderliğinde artık koroner bypass ameliyatlarında bacaktan cerrahi olarak çıkarılan damar (safen ven), yeni kullanılmaya başlayan yöntemle kapalı (endoskopik) olarak çıkarılmaya başlandı.

Kalp rahatsızlığı dolayısıyla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 68 yaşındaki Süleyman Dal isimli hasta, kalp damar cerrahisine nakledildi. Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Acıpayam’ın incelemeleri üzerine bypass ameliyatına karar verildi.

Kahramanmaraş’ta ilk kez uygulanan yeni yöntem sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşan Süleyman Dal, ameliyatı yapan hocalara ve hastane yönetimine şükranlarını sunarak şöyle konuştu:

“Sol bacağımda ve göğsümde aşırı ağrılar vardı. Hocalarım 5 damarımın değiştiğini söyledi. Şu an kendimi çok sağlıklı ve iyi hissediyorum. Şehir, hastane, doktor aramaya gerek yok. Dünya’nın en iyi hocaları buradadır. Beni öncelikle sağlığıma kavuşturan hekimlerime ve yoğun bakımda güler yüzüyle ilgisini eksik etmeyen yoğun bakım personeline çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Süleyman Bey hastanemize göğüs ağrısı şikâyeti ile başvurmuştu. Kardiyolojideki hocalarımızın yaptığı anjiyo sonucunda 5 damarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Ve bir an önce ameliyat olması gerekiyordu. Biz Süleyman Bey ve ailesi ile bu durumu değerlendirdik. Kendisine kapalı bypassın uygun olduğunu ve 5 damarını bu yöntemle değiştirebileceğimizi söyledik. Ayrıca hastamızın ileri yaş olması ve özellikle ayak damarlarının tıkalı olmasından dolayı bacaktan çıkaracağımız Safen ven damarını açık cerrahi yerine kapalı endoskopik yöntemle de yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsun hasta yakınları da bu durumu kabul ettiler. Tetkikler neticesinde de ameliyata uygun olduğunu anladıktan sonra hastamızın hem 5 damarını değiştirdik hem de bu damarlarını ayağından kapalı yöntemle çıkarttık. Sürecimiz son derece güzel gelişti. Hastamız gayet memnun. İnşallah taburcu edeceğiz” dedi.

Eroğlu, “Öte yandan kliniğimizde kalp ameliyatlarının büyük bir kısmını kapalı yöntemle yapabiliyoruz. 60’dan fazla hastamızın bu yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Artık bir yenilik daha olarak da koroner bypass yaptığımız hastalarda bacaktan aldığımız damarı da kapalı yöntemle yani endoskopik yöntemle de çıkarabiliyoruz. Bu hizmeti hastanemiz, şehrimiz ve bölgemizde artık güvenle verebiliyoruz. Artık kliniğimizde ortalama her hafta 3'e yakın kapalı yöntemle kalp ameliyatını başarı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kapalı kalp ameliyatının hastalarımıza en büyük artısı özellikle sosyal hayata dönüşü çok hızlı oluyor. Bu hastalarımız özellikle elini kolunu çok rahat kullanabiliyor. Günlük işlerini kendileri daha hızlı bir şekilde yapıyorlar ve en önemlisi hastalarımız bir hafta içinde normal hayata çok hızlı bir şekilde dönebiliyorlar. Ayrıca hastalarımızın yara izleri çok küçük olduğu için enfeksiyon riski oldukça düşük olmakla beraber iz kalmamasından dolayı da hastaların psikolojisi oldukça iyi olmaktadır” şeklinde konuştu.

Başarılı ekibi kutlayan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin hizmet çıtasının her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Prof. Dr. Niyazi Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastanemize kazandırdığımız Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi merkezinde hocalarımız, son altı ay içerisinde 60’a yakın kalp ameliyatı gerçekleştirmiştir. Şehrimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinden gelen vatandaşlarımıza şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha başarılarından dolayı hocalarımızı kutluyorum. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, uzman kadrosunun yanı sıra teknoloji ve fiziksel altyapısı ile sürekli gelişerek ve kendini yenileyerek çağın gereksinimlerine uygun çalışmalarına devam edecektir.”