Elbistanlı güvenlik görevlisi, paylaşımı ile gönülleri fethetti

Aslen İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Selda Özcan Söğüt, Kovid-19’a karşı ülke genelinde topyekun bir mücadele verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bana devlet görev versin karışıksız hizmet ederim diyen insanı yürekten alkışlıyorum bundan esinlenerek resmi kurumlar adına bana bu ülke adına canını ortaya koyup bizler için gece gündüz çalışan ve insanların sağlığı için kendi sağlığını tehlikeye atan sağlıkçısını alkışlıyorum. Kapı kapı sipariş toplayıp dağ bayır dolaşıp seve seve yaşlılara hizmet eden toprağını süren jandarmayı alkışlıyorum. Karantinada kalanların ve halkın güvenliği için kapılarda bekleyen gecesini gündüzüne katan, bazen de moral vermek için oynayan buna rağmen yüzüne tükürülen polisi alkışlıyorum. Evlerine gidemeyen, cezaevinde nöbet tutan gardiyanı alkışlıyorum. Hastanelerde, havalimanlarında özel sektörde hiçbir vardiyalarını aksatmayan özel güvenlik görevlilerini alkışlıyorum. Gece devriyesi atan zabıtaları alkışlıyorum.

Öğrencilerinin eğitimlerini devam ettiren, kıyıda köşede kamera karşısında ders anlatan öğretmenleri alkışlıyorum. Son nefesimde beni Allah'ın huzuruna dualarla gönderen, her gün camilerden dua okuyan doğumdan ölüme kadar yaşamımın her anında kulağımdan ezan sesini dindirmeyen imamları alkışlıyorum. Devletimizin iş ve işlemleri için sürekliliği sağlayan devlet kurumlarında çalışan tüm memurlarımızı alkışlıyorum. Bugün bizler için özel sektörde fabrikalarda o kalabalığa rağmen çalışıp üreten işçilerimizi alkışlıyorum. Tüm bu gündemi kafamızdaki soruları ne olup bittiğini ülkem adına öğrenmem gereken her şeyi gerçekliğiyle ve şeffaflığıyla bana duyurmaya çalışan basın mensuplarını alkışlıyorum. Ve tüm bunları yaşarken evimde rahatça oturmamı sağlayan, ülkemdeki bu mücadeleyle rahatça uğraşmamı sağlayan, ben rahat olayım diye, benim evladım rahat olsun diye kendi evladından, ailesinden fedakarlık eden, ülkemin bekası için bayrağım dalgalansın diye gerekirse şehit olan, gerekirse gazi olan ama canı pahasına yolundan dönmeyen sınırda dağda savaşan Türk askerini alkışlıyorum. Ben bu ülke adına faydalı olan her mesleği her bireyi alkışlıyorum."