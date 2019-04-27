Elbistanlı güreşçi, Türkiye şampiyonu oldu

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden 250 güreşçinin katılımıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde düzenlenen şampiyona, Bartın Üniversitesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu sene eğitim ve öğretime başladığımız, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan binamızda ikinci şampiyonamızı düzenliyoruz. Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası yine bizim ev sahipliğimizde başarıyla tamamlandı. Şimdi ise Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası aynı çatı altında gerçekleştiriliyor. Federasyon temsilcilerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Şampiyonan ilk gününde B Klasman Grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmaların sonucunda Giresun Üniversitesi takımında güreşen Elbistan’ın Karahasanuşağı Mahallesi’nden Mehmet Mustafa Şahin, 67 kilogramda birinci olarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.