Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’ndaki şampiyona, oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonaya, Ankara-TEDAŞ adına katılan Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali Akıl, 70 kiloda mindere çıktı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Akıl, şampiyonluk maçında Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcularından Servet Coşkun’la karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Elbistanlı güreşçimiz Ali Akıl, Türkiye 2.si oldu.
Elbistanlı güreşçi, Türkiye ikincisi oldu
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Elbistanlı güreşçi Ali Akıl, 70 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
24 Aralık 2019 Salı 10:36
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’ndaki şampiyona, oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonaya, Ankara-TEDAŞ adına katılan Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali Akıl, 70 kiloda mindere çıktı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Akıl, şampiyonluk maçında Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcularından Servet Coşkun’la karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Elbistanlı güreşçimiz Ali Akıl, Türkiye 2.si oldu.
Güreşimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim.
Helal yiğide. Hz. Hamza kuvveti versin yaradan.
MAAŞALLAH!
İnşaAllah daha büyük başarılarını da görürüz!