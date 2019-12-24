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Elbistanlı güreşçi, Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Elbistanlı güreşçi Ali Akıl, 70 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Elbistanlı güreşçi, Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’ndaki şampiyona, oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonaya, Ankara-TEDAŞ adına katılan Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali Akıl, 70 kiloda mindere çıktı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Akıl, şampiyonluk maçında Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcularından Servet Coşkun’la karşılaştı. Karşılaşmayı kaybeden Elbistanlı güreşçimiz Ali Akıl, Türkiye 2.si oldu.

 


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Mevlüt ÇANAK 8 saat önce

MAAŞALLAH!
İnşaAllah daha büyük başarılarını da görürüz!

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Osman OTLUTEPE 6 saat önce

Güreşimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

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Helal 4 saat önce

Helal yiğide. Hz. Hamza kuvveti versin yaradan.

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