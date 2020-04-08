banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanlı gurbetçi trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ali Gül Coşkun (60) adlı Elbistanlı bir vatandaşın, trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Elbistanlı gurbetçi trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ali Gül Coşkun (60) adlı Elbistanlı bir vatandaşın, trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre; Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Gül Coşkun (60), uzun süre İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Burada bir dönem market işletmeciliği yapan Coşkun, “Oğlumun marketine gideceğim” diyerek evden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarına kadar oğluyla birlikte zaman geçiren ve yakınları ile telefonda görüşten Coşkun, marketten ayrıldı. Coşkun’un cansız bedeni, marketin yakınındaki tren istasyonunda bulundu. Coşkun’un burada bir hızlı trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Coşkun’un ölümüyle ilgili değerlendirme yapan Britanya Alevi Federasyonu Başkanı (BAF) İsrafil Erbil, “Ali Gül Coşkun’un intihar haberi toplumumuzu derinden üzdü. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) ve savcılık tarafından araştırma sürdürülüyor. Cenaze işlemleri için adli tıp raporunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.