Elbistanlı gurbetçi trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ali Gül Coşkun (60) adlı Elbistanlı bir vatandaşın, trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre; Elbistan’a bağlı Bakış Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Gül Coşkun (60), uzun süre İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Burada bir dönem market işletmeciliği yapan Coşkun, “Oğlumun marketine gideceğim” diyerek evden ayrıldı. Saat 17.00 sıralarına kadar oğluyla birlikte zaman geçiren ve yakınları ile telefonda görüşten Coşkun, marketten ayrıldı. Coşkun’un cansız bedeni, marketin yakınındaki tren istasyonunda bulundu. Coşkun’un burada bir hızlı trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Coşkun’un ölümüyle ilgili değerlendirme yapan Britanya Alevi Federasyonu Başkanı (BAF) İsrafil Erbil, “Ali Gül Coşkun’un intihar haberi toplumumuzu derinden üzdü. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) ve savcılık tarafından araştırma sürdürülüyor. Cenaze işlemleri için adli tıp raporunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.