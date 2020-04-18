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Elbistanlı gurbetçi, koronavirüsten kurtulamadı

İngiltere’nin başkenti Londra’da ikamet eden 64 yaşındaki Elbistanlı gurbetçi, koronavirüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elbistanlı gurbetçi, koronavirüsten kurtulamadı
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İngiltere’nin başkenti Londra’da ikamet eden 64 yaşındaki Elbistanlı gurbetçi, koronavirüs hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elbistan’a bağlı Yalıntaş (Aktil) Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Çiftçi, uzun bir süre önce İngiltere’ye göç etti. Başkent Londra’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firması olan Hüseyin Çiftçi (64), 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs belirtileri gösteren Çiftçi’ye yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk babası Çiftçi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çiftçi’nin cenazesinin, İngiltere’deki resmi işlemlerin ardından Elbistan’a getirileceği ve Yalıntaş Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.


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Çetin Saykın Almanya 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.Yakınlarının başı sağ olsun.

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Orhan ÇİÇEK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerinin başı sağ olsun

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