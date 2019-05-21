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Elbistanlı Gönül Dostları Platformu’ndan iftar geleneği

Elbistanlı Gönül Dostları Platformu, İstanbul’da yaşayan iş dünyası, bürokrasi ve kamuda görevli Elbistanlıları, 13. Şehitlerimizi Anma Birlik ve Beraberlik İftarı’nda’ bir araya getirdi.

Elbistanlı Gönül Dostları Platformu’ndan iftar geleneği

Elbistanlı Gönül Dostları Platformu tarafından İstanbul Eyüpsultan’da geleneksel hale gelerek devam eden bu yıl 13. Şehitlerimizi Anma Birlik ve Beraberlik İftar Programında İstanbul'da yaşayan Elbistanlıları buluşturdu. İş dünyası içerisinde faaliyet gösteren, kamuda hizmet eden ve İstanbul’da yaşayan Elbistan sevdalıları bir araya geldi. Organizede, şehitlerimiz ve tüm hayatını kaybeden Elbistanlılar için okunan hatim dualarına amin denildi. Birlik beraberlik içerisinde oruçlarını açıp hasret gideren Elbistanlılar, Elbistan’ca sohbet etti.

Organizede konuşan Maraş FED Başkanı Uğur Yinanç ve Elbistan Çevre Köyleri Dernek Başkanı Hamit Güneş, büyük şehirlerde birlik beraberliğe çok ihtiyaç olduğunu mümkün oldukça sık sık bir araya gelmeleri gerektiğine işaret etti.

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