Elbistanlı Genel Cerrah Akın Tekin, dünya tıp tarihine geçti

Bugüne kadar 500 ile 1000 arası organ nakli yaparak insanların hayatlarına dokunan Dr. Tekin’in başarı öyküsü, Erkan Tarhan’ın sunumuyla ‘Amerika’da Bir Türk’ adlı programla TRT Türk’te yayınlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Miami şehrindeki Jackson Memorial Hastanesi'nde görev yapan ve çoklu organ nakillerinde dünya çapında bir otorite olan Elbistanlı Genel Cerrah Dr. Akın Tekin, yaptığı başarılı organ nakilleri ile dünya tıp tarihine geçti.

Özelde Elbistan ve Nurhaklıların göğüslerini kabartan çalışmalara imza atan Genel Cerrah Akın Tekin’in, dünya çapında ses getiren hikayesi, TRT Türk kanalındaki ‘Amerika’da Bir Türk’ programında işlendi.

Erkan Tarhan’ın sunuculuğunu yaptığı programda, Dr. Tekin’in Elbistan ve Nurhak’tan Ankara’ya oradan da Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) uzanan kariyer yolculuğu konu edildi. Miami'de eski ve köklü bir hastanede görev yapan başarılı doktor Akın Tekin, 19 yıldır Amerika’da olduğunu belirterek, “Yaklaşık 19 senedir Amerika’dayım. Gece gündüz çalışıyoruz. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Ben ayrıca seviyorum işimi. Bizimki çok kritik bir meslek. Karaciğer, incebağırsak nakli yapıyorum. Hastalarımız, ameliyat ve nakilden sonra normal yaşama dönüyorlar. Onlar bizi bu işi yapmaya teşvik ediyor” dedi.

En fazla 8 organın aynı anda nakledildiği operasyona katıldığını belirten Dr. Tekin, “Deniz subayı ve doktor olmak için Deniz Lisesi’ne girdim. Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazandım. Amerika’da mesleki anlamda bir şeyler yapmak istiyorum. Amerika’da 1 sene doktorluk imkanı ayarladım. Amerika öyle başladı benim için. Yaklaşık 11-12 sene cerrahi alanda eğitim yaptım. Şimdi de aynı ekiple devam ediyorum. Mutlu olmadan hiçbir şey yapmamak lazım. Başkalarına yardımcı olabildiğim için mutluyum. Burası transplantasyonda çok önemli bir merkez. Çalışanlar, tüm hayatlarını bu işe vermiş. 500 ila 1000 nakil ameliyatına girmişimdir. Biz, bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekip olmadan başka türlü olması mümkün değil. En fazla 8 organın aynı anda yapıldığı nakiller var. Blok halinde yapılıyor. Çok nadir ameliyatlar bunlar. Dünyada belli merkezlerde yapılabiliyor. İlk nakil ameliyatımı da burada yapmıştım. Geceydi, çok zor geçmişti. Bunu unutmuyorum. Çok uzun zaman çalışıp gelmek istediği yere gelmek de mutluluk” şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye’yi temsil ettiğini; ülkesi ve memleketi ile de bağlarını asla koparmadığını anlatan Dr. Akın Tekin, “Mesleki açıdan Türkiye’de olmama gerek yok. Türkiye, organ naklinde çok ileride. Tıpta çok iyi meslektaşlarımız ve büyüklerimiz var. Türkiye, özellikle karaciğer naklinde dünyada ilk 3’te. Akademik olarak Türkiye’de yaptığımız işler var. Amerika’da bu işleri çok fazla yapan insan yok. Benim burada olmam, başkalarının önünü açıyor. Ülkemizi burada temsil ediyoruz. Amerika’ya gelecek insanlara da yardımcı olmak için önemli bir görevdeyim. Ülkemi özlüyorum. Hiçbir zaman bağlarımı koparmıyorum. Her branştan bizden insanların yurtdışında olması lazım. Bu, Türkiye’ye veda değil. Ben buradayım, Türkiye orada diye düşünmedim.

Doktorun işi yardımcı olmak. Benim işim o. Eskiden bizim memleketimizde Elbistan’da, Nurhak’ta öyle hastane imkanları çok yoktu. Hastalar büyük şehirlere gelirdi. Biz de Ankara’da otururken evimizden misafir eksik olmazdı. Hastası, köylüsü, memleketlisi öyle büyüdük. Ülkeme ve meslektaşlarımıza sevgilerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ekip arkadaşlarından Selma Hernandez, ailesinden birinin organ nakline ihtiyaç duyması halinde başvuracağı tek kişinin Dr. Akın Tekin olduğunu söyledi. Dr. Tekin’le çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Hernandez, “Uzun zamandır çalışıyorum. Kendini nasıl geliştirdiğini izledik. Çok uyumludur. Onunla çalışmak çok keyiflidir. Organ nakli konusunda en iyi uzman doktorlarımızdan ve tercih edilen cerrahlarımızdan biri. Ailemden birinin organ nakline ihtiyacı olsa geleceğim tek kişidir” dedi.

Yoğun Bakım Yüksek Lisans Doktoru Deanna Jhonson ise, “Dr. Tekin’le 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisi hastanemizin organ nakli konusunda en iyi doktorlarından birisi. Hastalarla inanılmaz bir iletişimi var. Gerçekten çok iyi bir doktordur kendisi” ifadelerini kullandı.



















