Elbistanlı gençler, Erciyes’te kamp yapacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi, gençlik kamplarında gençleri ağırlamaya devam ediyor. Bakanlık ile UNICEF işbirliğinde yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi kapsamında Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye 10 genç, Kayseri’ye doğru yola çıktı. Elbistanlı gençler, Erciyes’te Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen akranları ile katıldıkları kampta kayak, kızak, okçuluk, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirecek.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Bakanlığımız ve UNICEF işbirliği ile yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı projesi kapsamında 2-5 Nisan tarihleri arası düzenlenen Kayseri Erciyes Gençlik kampına katılacaklar. Gençlerimiz, kamp süresince tanışma oyunları oynayacak. Ayrıca uzman antrenörlerden kayak eğitimi alacaklar. Kampta kayak yapacaklar ve teleferiğe binecekler. Birçok aktivite yapacak gençlerimiz, 5 Nisan’da Elbistan’a dönecekler” dedi.