Elbistanlı genç kız, gönülleri fethetti

ATV’de yayımlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan Elbistanlı Mercan Sönmez, gönülleri fethetti.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için hem okuyup hem de çilek bahçesinde çalışan Mercan, hayat hikayesi ve anlattıkları ile yarışmaya damga vurdu.

Elbistan’da yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan 21 yaşındaki Merve Sönmez, katıldığı ‘Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, konuşmaları, verdiği mesajlar, nezaketi, ve sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi.

Yarışmaya, geçim zorluğu nedeniyle erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak amacıyla katıldığını açıklayan Mercan’ın sözleri hem stüdyodakilere hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Sönmez, konuşmasında, “Bizim oralardaki kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor. Ben yarışmaya katılarak onlara umut ışığı olmak istedim. Çünkü bu yarışmaya katılmak benim hayatımda bir mucize. Bir evde üç-dört kızsanız ve geçim sıkıntınız varsa; evlenmediyseniz ailenize yük oluyorsunuz. Çünkü siz evlenmeyi değil, okumayı seçmişsiniz. Bir şekilde aileye destek olmalısınız” dedi.

Yarışmada kazanacağı ödülle ilgili hedeflerine değinen Mercan Sönmez, A, B, C ve Z planı olduğunu dile getirdi. Sönmez, “A planım; 125 bin kazanırsam, e-ticaret üzerine uluslararası bir proje düşünüyorum. B planım da eğer 60 bin alırsam ticari işletme işletmeyi düşünüyorum. 15 bin kazanırsam ve avukat olursam kendi hukuk büromu açmak isterim. Z planım ise buraya gelmekti” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da, "Ne demek Mercan, sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin. Memleketinde o kadar zorluğun arasında üniversiteyi de kazanmışsın, bu çok önemli. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Fakat o da her zaman bizim okumamızı istedi. Çok şükür başarabildik ve şu an karşılıklı oturabiliyoruz iki çiftçi evladı olarak” ifadelerini kullandı.