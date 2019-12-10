Elbistanlı genç, İstanbul’da bıçaklanarak yaşamını yitirdi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan’a bağlı Karamağara Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir de İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Yusuf Yıldırım isimli genç, Dudullu Mahallesi’ndeki evinin civarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Polisin, Yıldırım’ın yaşamını yitirmesine neden olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Talihsiz gencin cenazesinin, İstanbul’da defnedileceği belirtildi.