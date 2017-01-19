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Elbistanlı genç işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında yüksekten düşen 31 yaşındaki Elbistanlı işçi, yaşamını yitirdi.

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Elbistanlı genç işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

 Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında yüksekten düşen 31 yaşındaki Elbistanlı işçi, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah mesaisinde meydana geldi. Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın Yüksek Fırın Müdürlüğü Şarj Amirliği bölümünde bir süre önce göreve başlayan 31 yaşındaki Elbistanlı Behsat Balyemez isimli işçi, çalıştığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekten bantların olduğu bölüme düştü. Balyemez’in düştüğünü ise ilk etapta kimse görmedi. Mesai arkadaşlarının kontrol etmek istediği Balyemez, hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elbistanlı işçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Behsat Balyemez’in cenazesinin, adli işlemlerin ardından memleketi Elbistan’a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

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