Elbistanlı genç hafız, Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi. Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen finale, çeşitli il ve ilçelerdeki 20 İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı. Elbistan Bedir Efendi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu’nda hafızlığını tamamlayan Elbistanlı öğrenci Muhammed Odacıoğlu da lise kategorisinde yarışmaya katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından yarışmaya katılan 20 hafız, Osman Şahin, İlyas Yılmaztürk, Ahmet Karalı, Fatih Okumuş ve Kerim Öztürk'ten oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'den sureleri ezbere okudu. Yarışmada, lise kategorisinde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam eden Elbistanlı hafız Muhammed Odacıoğlu Türkiye birincisi oldu. Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi.

Hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olan genç hafız Muhammed Odacıoğlu, hafızlık eğitimini tamamladığı Bedir Efendi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Hurman ve kurs hocaları ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ı ziyaret etti.