banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanlı genç hafız, Türkiye birincisi oldu

Karabük'te düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde lise kategorisinde yarışan Elbistanlı hafız Muhammed Odacıoğlu, Türkiye birincisi oldu.

Elbistanlı genç hafız, Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi. Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen finale, çeşitli il ve ilçelerdeki 20 İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı. Elbistan Bedir Efendi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu’nda hafızlığını tamamlayan Elbistanlı öğrenci Muhammed Odacıoğlu da lise kategorisinde yarışmaya katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmaların ardından yarışmaya katılan 20 hafız, Osman Şahin, İlyas Yılmaztürk, Ahmet Karalı, Fatih Okumuş ve Kerim Öztürk'ten oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'den sureleri ezbere okudu. Yarışmada, lise kategorisinde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam eden Elbistanlı hafız Muhammed Odacıoğlu Türkiye birincisi oldu. Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi.

Hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinci olan genç hafız Muhammed Odacıoğlu, hafızlık eğitimini tamamladığı Bedir Efendi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Hurman ve kurs hocaları ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ı ziyaret etti.

Başkan Gürbüz ve İlçe Müftüsü Kılınç, genç hafız Odacıoğlu’nu bu büyük başarısından dolayı tebrik ederek dünya geneli hafızlık yarışmasında da başarılar diledi. 





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf ceviz 4 hafta önce

Gurur duydum şimdiki nesil internet te gezme birincisi

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Kemal Götürler 4 hafta önce

MaşAllah Allahım esirgesin inşAllah başarılarının devamını diliyoruz tebrikler Elbistan için gurur verici bir netice ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Memleket sevdalısı 4 hafta önce

ALLAH esirgesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 4 hafta önce

MaşAllah Allah nazarlardan korusun. Basarilarinin devamı ni diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
FEYZİ 4 hafta önce

ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN ELBİSTAN'IN GURURU MAŞALLAH BAŞARILAR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ömer 4 hafta önce

Rabbim yolunu açık etsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emine 4 hafta önce

ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN,GURUR DUYDUM. YOLU AÇIK OLSUN. HAYATI BOYUNCA BAŞARILARA İMZA ATAR İNŞALLAH.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanli 4 hafta önce

MaasAllah Allah esirgesin rabbim gençlerimize böyle mutluluklar nasip etsin. Ailesini canı gönülden teprik ederim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner119