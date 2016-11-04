Elbistanlı genç çiftçilere 660 bin TL’lik hibe desteği

Elbistan Genç Çiftçi Yürütme Biriminde görevli personellerin koordinesi ile Elbistan’da ilk olarak İğde Mahallesinden Rukiye Armut ve Gülcihan Marangoz, Örtü Altı Yetiştiriciliği projesini, Toprakhisar Mahallesinde Sidar Yıldız isimli genç çiftçi ise İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği projesini uygulamaya başladılar.

Genç, güçlü, girişimci ve gönüllülük ilkeleri esas alınarak bölgemizde başvuru yapan 22 genç çiftçi, farklı projeleri ile hayallerini gerçekleştirdiler.

Diğer yandan Izgın Mahallesinden Nigar Göçer ve Büyükyapalak Mahallesinden Münevver Genç, Yumurta Tavukçuluğu Yetiştiriciliği projesi ile 500’er adet Lohman Brown Tavuğu alımları ve biyoteknik güvenliğine uygun yarı açık kümes kurulumu sağlayarak, gezen tavuk yumurtası üretimi yapmaya başladılar.

Proje kapsamında Armutalan Mahallesinden Aslı Mortaş, Arıcılık projesi ile 40 adet arılı kovan, bal süzme makinası, bal dinlendirme tankı, güneş enerji sistemi ve diğer ekipmanların temini sağlayarak, projeyi uygulamaya başladı.

Yine bu kapsamda Elbistan ilçesinde 12 genç çiftçiye Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesi ile 60 baş clavel ırkı düve, 12 baş clavel ırkı genç boğa ve 1 genç çiftçiye de 40 adet Morkaraman ırkı koyunları Elbistan İlçe Müdürü Ayhan Özcan tarafından teslim edildi.