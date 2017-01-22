Elbistanlı fayans ustası, yaşamına son verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalışan Elbistanlı fayans ustası Mevlüt Arkalı (42), av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Elbistan’a bağlı Balıkçıl Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 3 çocuk babası Mevlüt Arkalı’dan (42), fayans ustası olarak çalıştığı işyerinden ayrıldıktan sonra hiç kimse haber alamadı. Akşam saatlerinde arkadaşı Mustafa İçli’yi arayan Arkalı, İçli’ye Kum mevkiinde olduğunu söyledi. Arkadaşının durumundan şüphelenen ve aramaya çıkan İçli, Arkalı’nın cansız bedenini Kum mevkiinde eski arıtma tesisi yakınlarındaki boş alanda otomobilinin yanında buldu. İçli’nin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, Arkalı’nın başına tüfekle ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Arkalı’nın arkadaşı olan Mustafa İçli, Mevlüt Arkalı’nın dürüst, çalışkan çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğunu belirterek "Böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Ne eviyle ne de işiyle kesinlikle bir problemi yoktu. Beni aradı kum mevkiinde olduğunu söyledi. Konuşmasında vedalaşıyor gibiydi. Şüpheye düştüm ve vakit kaybetmeden aramaya koyuldum. Yoldan geçerken aracını gördüm. Geldiğimde aracın yanında cansız yatıyordu. Yanında da tüfeği vardı. Hemen güvenlik güçlerine durumu bildirdim" dedi.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Arkalı’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Osmaniye’ye götürülerek defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Elbistanlı fayans ustası Mevlüt Arkalı’nın 15 yıl önce Antalya’nın Manavgat ilçesine yerleştiği belirtildi.