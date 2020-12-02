Elbistanlı esnaf ve eşi, koronavirüs aşısı gönüllüsü oldu

Gönüllü olarak eşiyle birlikte aşı yaptıran Mevlüt Er, “Eşimin kalp rahatsızlığı var. Öncelikli olarak onu korumak ve bu zor süreçte insanlığa faydamız dokunsun diye aşı olduk” dedi.

Türkiye'de Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Sinovac firmasının Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başladı. Aşılama, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

Bu kapsamda gönüllü olan ve kriterlere uyan Elbistanlı 56 yaşındaki esnaf Mevlüt ile 52 yaşındaki eşi Şerife Er, Ankara Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmaları Aşı Biriminde ilk aşılarını oldu.

Aşı gönüllüsü Mevlüt Er, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının bitmesi ve eski günlere dönmeyi çok istediğini belirterek, “Bu illetten kurtulmak için şimdilik tek çaremiz aşı. Biz de bu tarihi adımda yerimizi aldık. İnşallah, bizim de bir parçası olduğumuz bu aşı, güzel günlere yeniden kavuşmamızı sağlar” şeklinde konuştu.

Er, “Eşimin kalp rahatsızlığı var. Aşı çalışmasına öncelikle hayat arkadaşımı korumak için gönüllü oldum. Elimizden gelen tedbiri alıyoruz. Biz de gerekli araştırmayı yaptıktan sonra koronavirüsün vereceği zararın daha çok olacağını düşünerek aşı olmaya karar verdik. Ancak eşimi yalnız bırakmamak adına bu süreçte ben de aşı için gönüllü oldum. İnşallah aşılarımız dolu çıkar ve biz de bu virüsten korunmuş oluruz” dedi.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın bu virüsten kurtulması için dua ettiklerini anlatan Er, “En kısa zamanda ülkemizin ve dünyanın bu hastalıktan kurtulması için dua ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



