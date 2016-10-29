Elbistanlı Enis için arama çalışmaları sürüyor

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Enis Eren’den 5 gündür haber alınamıyor. Üniversite öğrencisi Eren’in bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Malatya’da 25 Ekim Salı sabahı İnönü Üniversiresi’nin karşısında yer alan apart daireden ayrılan Enis Eren'den (21) bir daha haber alınamadı. Eren’in evden ayrılırken yanına cüzdan ve cep telefonunu da almadığını gören arkadaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Enis Eren’in babası Muharrem ile annesi Müşerref Eren de memleketleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Malatya’ya gelerek çocuklarının bulunması için polise başvurdular.

Yapılan incelemede üniversite öğrencisi Eren’in en son evlerine yakın bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Görüntülerde evden ayrılarak çevreyoluna doğru ilerlediği görülen gencin bulunması için ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, İnönü Üniversitesi Arama-Kurtarma (İNOSAR) ekipleri ve Jandarma ekipleri bugün gün boyu bölgede arama çalışması yürüttü. İnönü Üniversitesi Dağcılık Kulübü öğrencilerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Enis Eren’in evinin bulunduğu bölge ile İnönü Üniversitesi kampüsünde yer alan ormanlık alan didik didik arandı. Jandarmaya ait arama köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan her türlü barınak ve binalar incelendi. kampüsteki tüm fakülte binalarında da yapılan aramalarda kayıp gence ulaşılamadı.

Aramaların süreceği belirtilirken, Eren ailesi çocukları tanıyan ya da gören kimselerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.



