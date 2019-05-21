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Elbistanlı duayen gazeteci, yaşamını yitirdi

Elbistanlı duayen gazeteci Taki Doğan (68), akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elbistanlı duayen gazeteci, yaşamını yitirdi

1951 yılında Elbistan’da doğan ve daha sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşen Taki Doğan, meslek hayatına Milliyet Gazetesi’nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi’nde çalıştı. Habertürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevinde de bulunan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Doğan, son olarak Ortadoğu Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği ve Başyazarlığı’nı yapıyordu. Ankara Başkent Hastanesi’nde akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gören Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Doğan’ın, 17 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Doğan'ın vefat haberi; okurlarını, çalışma arkadaşlarını, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

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Mehmet Aksoy 11 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin

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İsmail 11 saat önce

Allah rahmet eylesin.Yıllarca doğruların ve adaletin sesi oldu.

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