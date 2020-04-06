Elbistanlı doktor doçent unvanını aldı

2010-2014 yılları arasında Afşin Devlet Hastanesinde görev yaparak hem Afşinlilere hem de Elbistanlılara hizmet veren Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Kubilay Gürünlüoğlu, 2 Nisan 2020 tarihinde doçent unvanını aldı.

Doç. Dr. Kubilay Gürünlüoğlu

1975 yılında Elbistan’da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi (MHL) Elbistan’da okudu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nden Çocuk Cerrahisi alanında Uzmanlığını aldı. 2010-2014 yılları arasında Afşin Devlet Hastanesinde hem Elbistan hem de Afşin halkına hizmet verdi. 2015’ten bu yana Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli 3 çocuk babasıdır.