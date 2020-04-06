banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistanlı doktor doçent unvanını aldı

5 yıldır Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışan Elbistanlı doktor doçent unvanını aldı.

Elbistanlı doktor doçent unvanını aldı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

2010-2014 yılları arasında Afşin Devlet Hastanesinde görev yaparak hem Afşinlilere hem de Elbistanlılara hizmet veren Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Kubilay Gürünlüoğlu, 2 Nisan 2020 tarihinde doçent unvanını aldı.

 

Doç. Dr. Kubilay Gürünlüoğlu

 

1975 yılında Elbistan’da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi (MHL) Elbistan’da okudu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi’nden Çocuk Cerrahisi alanında Uzmanlığını aldı. 2010-2014 yılları arasında Afşin Devlet Hastanesinde hem Elbistan hem de Afşin halkına hizmet verdi. 2015’ten bu yana Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli 3 çocuk babasıdır.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistanlı Doktor Doçent Unvanını Aldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.