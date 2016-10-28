Elbistanlı doktor adayı genç, 4 gündür kayıp

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Enis Eren’den 4 gündür haber alınamıyor.

Oğlunun sağ salim bulunması için dua eden Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) Müdürü Yardımcısı Muharrem Eren, 4 gündür kayıp olan Enis’i Malatya’da arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Enis Eren isimli Elbistanlı genç, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Eğitimi için Malatya’ya giden Eren, burada üniversitenin karşısında bulunan dairelerden birisini kiraladı. Anne Müşerref Eren de, haftada birkaç gün Malatya’ya giderek oğluyla birlikte kaldı. Anne Eren, aile bireylerinden birinin düğünü olduğu için bu kez Malatya’ya gidemedi. Hafta sonunu Elbistan’da ailesiyle geçirdikten sonra Malatya’ya dönen Enis Eren, 25 Ekim 2016 Salı günü sabah saat 07.00 sıralarında evinden ayrıldı. Kapısını kapatan Enis, o sırada anahtarını almadığını fark etti. Tüm uğraşlarına rağmen eve giremeyen ve üzerine cep telefonu ve cüzdanını da almayan 21 yaşındaki doktor adayı Enis, yaya olarak okulunun karşısındaki caddeye kadar ilerledi. Enis, son olarak cadde üzerindeki kavşakta görüldü.

Oğullarına ulaşamayınca Malatya’ya giden baba Muharrem ve anne Müşerref Eren, Enis’in okula da gitmediğini öğrenince hemen polise başvurdu. Polis ekipleri, evde ve çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Cüdanı ve telefonu evde bulunan Enis’in en sonra okul civarındaki cadde üzerinde görüldüğü belirlendi. Enis, o kareden sonra kameraların görüş açısından çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Polis ekiplerinin, Enis’i arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

4 gündür Malatya’da cadde cadde, sokak sokak oğlunu arayan baba Muharrem Eren, vatandaşlardan yardım istedi.

Eren, “Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı. Okulun karşısında ev tuttuk. Annesi de zaman zaman gidip yanında kalıyordu. En son Pazartesi günü görüştük. Salı günü ulaşamayınca Malatya’ya geldik. Evi kontrol ettik. Okuluna da gitmediğini öğrenince polise başvurduk. Güvenlik kameralarında evden ayrılışını ve okulun karşısındaki caddeye kadar yürüyüşü görülüyor. 25 Ekim 2016 Salı günü saat 07.00’de evden çıkıyor. Anahtarını unutup çıkmış evden. Anahtarını unuttuğu için tekrar girmek istiyor ancak eve giremiyor. Yürüyerek yola kadar gidiyor. Ondan sonrası ise muamma. Gören, duyan bilen yok. Annesiyle birlikte arıyoruz. Telefonunu almamış, cüzdanını almamış. Nereye gider, ne yapar bilmiyoruz. Oğlumu görenlerin güvenlik güçlerine ya da 0537 499 5905 ve 0506 889 2753 numaralı telefonlara bildirmelerini istiyoruz. Tek dileğimiz Enis’e kavuşabilmek. Hemşerilerimizden de dua istiyoruz” ifadelerini kullandı.