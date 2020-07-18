Elbistanlı daire başkanına hayırlı olsun ziyareti

Aslen İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Türkmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na atandı. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, Dernek Sözcüsü Yahya Marangoz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkmen’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Dernek sözcüsü Yahya Marangoz ise, “Hemşerilerimizin ülkemizin birçok noktasında önemli görevler üstlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Mahallemizin evladı olan Mehmet Türkmen Bey de, komşu ilimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli daire başkanlıklarından biri olan Mali Hizmetler Dairesine başkan olarak atandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Başta Mehmet Türkmen olmak üzere güzel ülkemizde şehrimizi böyle önemli görev ve makamlarda temsil eden hemşerilerimizle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti.