Elbistanlı dağcılar, Süphan Dağı’na tırmandı

Oldukça zorlu şartlarda 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tırmanışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı Murat Öztürk, Bitlis-Adilcevaz’da bulunan 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na kulüp sporcularımızdan Ertan Gümüştekin ve Turgut Ümmetoğlu başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan ve diğer dağcılık kulüplerinden 36 sporcu katıldı. 23 sporcu zirve yaptı. Tırmanış, ağır kış şartları altında Adilcevaz’a bağlı Kışkıllı köyünden başladı. Kamp yüküyle 4 saat yürünerek 2700 metredeki At Yaylası bölgesinde kamp yapıldı. Ertesi sabah zirveye hareket edilerek öğleden sonra 4058 metredeki zirveye ulaşıldı. Aynı gün akşam saatlerinde kamp alanına ulaşan sporcular, o geceyi de burada geçirerek ertesi gün Adilcevaz’a ulaştılar” dedi.

Öztürk, “Ağır kış şartlarında saatte 80 km hızda esen tipiye ve soğuğa rağmen başarılı bir şekilde zirveye ulaşan ve dönen sporcularımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.











