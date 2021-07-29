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Elbistanlı dağcı Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Elbistan Dağcılık Kulübü üyesi Abbas Bilgi, Türkiye'nin en yüksek dağı olan 5137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 

Elbistanlı dağcı Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi
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Zorlu tırmanış, Doğubeyazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden başladı. Çevirme köyünden 3200 metredeki kamp 1’e ulaşan dağcılar geceyi burada geçirdikten sonra ertesi gün sabah 4200 metre kampına harekete ettiler. Aklimatizasyon tırmanışı sonrasında ertesi sabah zirve tırmanışına başlayan ekip, 5 saatlik zorlu tırmanışın ardından sorunsuz bir şekilde Ağrı Dağı’nın 5137 metrelik zirvesine ulaştı. Dağcılar, aynı gün 4200 metre kampına hareket ederek başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Elbistan Dağcılık Kulübü üyesi Abbas Bilgi, Türkiye’nin çatısı olan Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmanın verdiği mutluluğun tarif edilemeyeceğini söyledi.

Bilgi, “Ağrı Dağı, Türkiye'nin de çatısı sayılıyor. 5137 metre 17 bin filt basınca ve oksijensizliğe birçok insanın bünyesi hazır olmuyor. Biz uzunca süredir yaptığımız antrenmanlarla kendi fiziğimizi, psikolojimizi mental anlamda hazırlamış bulunuyorduk. Sorunsuz ve başarılı bir şekilde zirveye tırmanmayı başardık. Mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Elbistanlı Dağcı Ağrı Dağına Zirve Tırmanışı Gerçekleştirdi