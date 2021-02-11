Elbistanlı çocuk, dağlık alanda ölü bulundu

Olay, Antalya’ya bağlı Konyaaltı ilçesinin Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl önce Antalya’ya yerleşen Elbistanlı Hasan ile Habibe Ülker çiftinin oğlu Ali Kazım Ülker (11), evlerinin yanındaki dağlık araziye çıktı. Oğlundan uzun süre haber alamayan anne Habibe Ülker, en büyük çocuğu İlyas ile birlikte Ali Kazım’ı aramaya çıktı. Arama çalışmaları sonucu oğlundan bir iz bulamayan anne Ülker, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker’i bu bölgede aramaya başladı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Ülker’in cansız bedeni, dağın150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.

Ali Kazım Ülker’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından acılı aileye teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Habibe Ülker ve çocukları İlyas ile Ömer Ülker sürekli gözyaşı döktü. Ülker’in babasının ise kalite kontrol teknikeri olarak Rusya’da çalıştığı öğrenildi.

11 yaşında hayatını kaybeden Ali Kazım Ülker’in cenazesinin, Elbistan’da toprağa verileceği bildirildi.