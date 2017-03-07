Elbistanlı çiftçilere Büyükşehir’den ceviz fidanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretime destek çalışmaları amacıyla hazırladığı yüzde 60 hibe destekli fidan dağıtımı kapsamında, Elbistanlı çiftçilere de ceviz fidanı dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası önünde yapılan fidan dağıtımı kapsamında 58 çiftçiye ceviz fidanı dağıtılırken, dağıtılan fidanların Elbistan’ın iklimine uyum sağlayan ve yüksek verimli olduğu belirtildi.

Tır içerisinde Elbistan’a getirilen ceviz fidanları, önceden isimlerini yazdırarak fidan talebinde bulunan çiftçilere imza karşılığında verildi. Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nuri Günen’in de yer aldığı fidan dağıtımında, çiftçilere fidanları nasıl dikecekleri ve bakımları hakkında da bilgiler verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ali Mazhar Türk, fidanların yüzde 60 hibeli olarak çiftçilere verildiğini ifade ederek, fidan ücretinin yüzde 40 gibi küçük bir kısmının çiftçiler tarafından ödediğini söyledi.

Tük, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyemizin, İl tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içinde yüzde 60 destekli fidan dağıtımını yaptık. Elbistan iklimine uyum sağlayan fernor cinsi fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile çiftçilerimize ek bir gelir sağlamak, onların üretim yapmalarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları için böyle bir girişimde bulunuldu. Sadece ceviz fidanı değil, değişik iklim türlerine göre fidanlar dağıtıldı. Normalde 160 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun 120 bini zeytin fidanı olmak üzere merkezde dağıtıldı. Elbistan’da ise 3 bin adet ceviz fidanının dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından da çiftçilerimize su boruları temin edildi, kanal ve kanaletler gibi hizmetler sunuluyor.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Nuh Yılmaz ise, “Büyükşehir Belediyemizin yüzde 60 katkısı ile elma, ceviz ve zeytin fidanı dağıtıyoruz. Elbistan ilçemizde de bölge iklimine uygun olan fernor cinsi ceviz fidanı dağıtıyoruz. Fernor çeşidi geç çiçeklenen ve geç uyanan bir çeşit olduğu için, ilkbahar donlarından zarar görmüyor. Meyve verimi ise yüksektir. Bu fidanlar sertifikalı fidanlardır ve üreticiye gelir getirir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 60 hibeli olarak; 122 bin zeytin, 29 bin ceviz ve 9 bin elma fidanı bin 260 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtılan bu fidanlarla 6 bin 730 dönüm meyve bahçesi kurulabiliyor.



